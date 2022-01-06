Таджикистан намерен оказать помощь Казахстану а рамках ОДКБ в устранении угрозы

ДУШАНБЕ, 6 января. /ТАСС/. Таджикистан намерен оказать помощь Казахстану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для устранения возникшей угрозы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте Министерства иностранных дел Таджикистана.

"Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы", - говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что Таджикистан, руководствуясь многовековой дружбой и принципом стратегического партнерства, выражает поддержку Казахстану в его усилиях по восстановлению мира и спокойствия в стране.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что в Таджикистане с искренним сопереживанием следят за развитием событий в братском Казахстане. "Всецело разделяем озабоченность руководства Казахстана попытками дестабилизации положения в стране путем стимулирования протестных настроений", - указано в тексте.

Согласно заявлению, у МИД Таджикистана вызывают серьезную обеспокоенность случаи насилия над мирными жителями и представителями сил правопорядка, захвата органов власти, грабежей. "Особую тревогу вызывает тот факт, что несанкционированные акции привели к появлению незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника", - отмечается в документе. При этом, как сообщает дипведомство, республика выражает уверенность, что народ и руководство Казахстана "в кратчайшие сроки путем диалога смогут положить конец актам насилия".