Киргизия начала эвакуацию граждан из Казахстана

БИШКЕК, 6 января. /ТАСС/. Власти Киргизии приступили к эвакуации сограждан, находящихся в Казахстане и пожелавших вернуться на родину. Об этом сообщили в четверг в киргизском внешнеполитическом ведомстве.

"В настоящее время МИД осуществляет эвакуацию граждан Кыргызстана через пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе в рамках консульско-правовой помощи соотечественникам", - говорится в сообщении.

По данным министерства, расположенные на границе двух государств пункты пропуска в настоящее время работают, и при необходимости киргизские граждане, желающие вернуться домой, могут беспрепятственно пересекать границу.

"В департаменте консульской службы МИД Кыргызской Республики, посольстве Кыргызстана в Казахстане и генеральном консульстве Кыргызстана в Алматы действуют горячие линии, по которым граждане Кыргызской Республики в Казахстане могут задать все вопросы по консульской и правовой помощи", - напомнили в ведомстве.

В МИД Киргизии также призвали находящихся в Казахстане соотечественников "соблюдать законы и правила пребывания в стране, не провоцировать, не участвовать в каких-либо конфликтах, не ходить в общественные места".

"Посольство Кыргызской Республики в Казахстане поддерживает контакты с гражданами Кыргызстана в Нур-Султане, Актобе, Атырау, Актау, Костанае, Кокчетаве, Петропавловске, Павлодаре и Караганде", - подчеркивается в сообщении.