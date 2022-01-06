Аэропорты Алма-Аты, Актобе и Актау не возобновили работу из-за акций протеста

ТАСС, 6 января. Аэропорты Алма-Аты, Актобе и Актау не работают в связи с обострившейся из-за акций протеста обстановкой в Казахстане. Об этом сообщил телеканал "Хабар-24".

"Аэропорт Алма-Аты временно приостановил свою деятельность, <...> также временно закрыты аэропорты Актау и Актобе", - сказала ведущая в эфире.

Телеканал со ссылкой на авиаперевозчика SCAT проинформировал, что рейсы в эти города на сегодня отменены.

В нескольких областях Казахстана в связи с перекрытием железнодорожных путей отменены 25 пассажирских рейсов.

По информации телеканала, 10 составов возвращены в пункты формирования. На данный момент ситуация осложнена в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях, сообщается в эфире.