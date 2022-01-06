Глава кабмина Франции Кастекс хотел бы видеть Макрона кандидатом на президентских выборах

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что хотел бы, чтобы действующий президент страны Эмманюэль Макрон выдвинулся на второй срок на предстоящих выборах главы государства.

"Я не Эмманюэль Макрон <...>. Что я могу ответить, если вы поднимаете эту тему (об участии Макрона в президентских выборах - прим. ТАСС)? Я бы хотел, чтобы он был кандидатом", - сказал Кастекс.

Вместе с тем он подчеркнул, что Макрону в настоящий момент нужно управлять страной в период санитарного кризиса, принимать "тяжелые решения" и брать за это ответственность.

Ранее в интервью, опубликованном в журнале Le Parisien, Макрон заявил, что хотел бы участвовать в предстоящих президентских выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло. Действующий глава государства объяснил это тем, что ему нужно быть сконцентрированным на борьбе с пандемией.

Выборы во Франции пройдут в два этапа: 10 и 24 апреля. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта. В настоящий момент предвыборную кампанию уже развернули более 40 претендентов.