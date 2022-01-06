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Протесты в Казахстане
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Мародеры напали на офисы пяти телевещателей в Алма-Ате

Пострадал сотрудник телеканала "Казахстан"

ТАСС, 6 января. Офисы телевещателей "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК в Алма-Ате подверглись нападениям мародеров. Об этом сообщил в четверг телеканал "Хабар-24".

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По его данным, от рук преступников пострадал сотрудник "Казахстана". На месте сейчас работает пожарная служба.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.

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