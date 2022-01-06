Вучич назвал ситуацию в Казахстане результатом вмешательства иностранных спецслужб

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Иностранные службы организовали беспорядки в Казахстане, результатом которых станут сотни и тысячи погибших и разоренная страна на годы вперед. Об этом заявил в четверг журналистам президент Сербии Александар Вучич, комментируя заявления сербских олигархов об их предстоящей победе на президентских выборах 3 апреля.

"Не думаю, что они (олигархи - прим. ТАСС) надеются победить кандидата, выступающего за процветание Сербии, не настолько они глупы и не информированы, они знают, что наш народ ценит достигнутый прогресс, знают, что народ думает. Они это говорят, потому что думают, что кто-то огромными деньгами подтолкнет их в Сербии, чтобы они устраивали беспорядки в стране. Чтобы они, как они сами говорят, устроили что-то вроде того, что происходит в Казахстане, где будут сотни или тысячи мертвых, разоренная страна на много лет вперед, куда вмешались иностранные службы разных крупных сил. Наверное, они хотят, чтобы то же самое произошло в Сербии", - заявил Вучич.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.