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Белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан

Белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан - МИД.

Протесты в Казахстане
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