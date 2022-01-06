Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону предстоящее заседание Совета РФ - НАТО

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в четверг телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД республики.

"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, [предстоящее] заседание Совета Россия - НАТО, последние события в Казахстане, Боснии и Герцеговине и на Кавказе", - сказал собеседник агентства.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.

В Женеве 10 января планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.