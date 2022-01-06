Лукашенко заявил, что белорусская нация окончательно сформировалась в советское время

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская нация окончательно сформировалась только в советское время.

"Давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему", - сказал он в четверг на совещании по вопросам реализации исторической политики, сообщает президентская пресс-служба.

Лукашенко также предложил считать период Речи Посполитой временем оккупации белорусских земель Польшей и этноцида белорусов. "Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? - задал вопрос глава государства. - Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность".

Белорусский лидер, кроме того, призвал откорректировать подходы к воспитанию молодежи с опорой на факты героических подвигов предков. По его словам, предстоит систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которых следует увековечить.

"Свою историю мы переписывать не должны, и мы это делать не будем по крайней мере при нынешнем президенте. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты, даже если они задевают чьи-то амбиции или национальные чувства. Как в случае с преступлениями белорусских, а также польских, литовских, украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны", - сказал Лукашенко. Он также отметил, что недопустимо только "критически смотреть на советское наследие, скромно замалчивая достижения и победы эпохи".