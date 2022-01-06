Лукашенко: реализация исторической политики является фактором обеспечения нацбезопасности

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что работа по реализации исторической политики является одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности страны.

"Мы должны признать, что страницы отечественной истории превратились в информационное поле боя. И случилось это не сейчас, - приводит пресс-служба президента его слова на совещании по вопросам реализации исторической политики. - Сегодня историческая политика является для нас стратегией самосохранения в условиях глобального передела сфер влияния в мире. Это фактор национальной безопасности".

В Белоруссии, продолжил глава государства, пресекали любое проявление реваншизма, национализма, шовинизма и прочих идей, дискриминирующих историю, культуру и другие народы. "Мы не вели войн памяти в целях укрепления своей государственности. Старались не задеть национальные чувства тех, с кем когда-то жили в единых государствах. А поводов у белорусов предостаточно", - подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, некоторым соседям не нужна суверенная Белоруссия, они выстраивают свою историческую политику под политические цели. "Для одних, как я уже говорил, Беларусь - это плацдарм для броска на Россию. Другие страдают фантомными болями, все ищут здесь свои исторические земли, - сказал Лукашенко. - И первым, и вторым суверенная Беларусь и белорусский народ не нужны". Он уверен, что некоторые соседи Белоруссии выстраивали собственную историческую политику, формировали институты и программы, при этом свою концепцию исторических событий они подстраивали под совершенно конкретные политические цели, под партии, отдельных политиков и так далее.

Глава государства отметил, что на эти цели брошены немалые средства. "Еще в 90-х, когда начался период оголтелой политизации истории, ее перевернули с ног на голову. Общество раскололи. Мы были в шаге от потери национальной государственности", - подчеркнул Лукашенко.

Нужна адекватная оценка исторических событий

Лукашенко также высказался за адекватную оценку исторических периодов на белорусских землях, включая времена Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Речи Посполитой. "Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку", - отметил президент. Он считает, что неправильная трактовка истории ВКЛ и Речи Посполитой привела к протестам в августе 2020 года. "Чему удивляться, если портретов литовской и польской знати по всей стране было больше, чем, например, героев Великой Отечественной войны или нашей современной истории, - сказал президент. - Плоды такого "патриотического" воспитания мы наблюдали и в 2020 году. Но нет худа без добра, благодаря этим событиям теперь все знают истинную историю символа оккупации родной земли и предательства белорусского народа". По его словам, многие "кто развешивал у себя на окнах БЧБ-тряпки (бело-красно-белые - прим. ТАСС), сегодня этого стыдятся".

Ранее Лукашенко объявил 2022 года Годом исторической памяти.