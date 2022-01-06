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Протесты в Казахстане

Все рейсы Air Astana отменили до 7 января из-за отсутствия интернета

Интернет необходим для проведения инженерных проверок и записи при подготовке самолетов к полетам

ТАСС, 6 января. Авиакомпания Air Astana отменила все рейсы до 7 января в связи с отсутствием интернета, заявил в четверг официальный представитель компании Тлек Набижанулы в эфире телеканала "Хабар-24".

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"Все рейсы группы компании Air Astana отменены до 7 января 14:00 в связи с отсутствием интернета, который необходим для проведения инженерных проверок и записи при подготовке самолетов к полетам", - сказал он.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.

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