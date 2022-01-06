ОДКБ из-за ситуации в Казахстане впервые в истории задействовала своих миротворцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об обращении за помощью к ОДКБ в среду вечером. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас председательствует в Совете коллективной безопасности, сообщил, что в республику "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки" направят миротворцев.

ТАСС собрал основное, что известно о происходящем в Казахстане на данный момент.

Для миротворцев ОДКБ эта операция стала первой в истории - до этого их задействовали только в учениях.

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ в четверг приступили к выполнению задач на территории Казахстана, власти которого накануне запросили у организации помощь в связи с ситуацией в стране.

Пока неизвестно, сколько военных отправит ОДКБ в Казахстан. Всего миротворческие контингенты членов организации насчитывают около 3,6 тыс. человек, но состав Коллективных миротворческих сил в каждом случае определяется исходя из конкретной обстановки.

Известно, что в Казахстан направлены подразделения ВДВ России и передовые части уже приступили к выполнению задач. О намерении оказать республике помощь заявили в Белоруссии и Таджикистане.

В Киргизии сообщили, что киргизские военные будут задействованы только для охраны стратегических объектов и "не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций". Их численность определят в пятницу - в четверг парламент страны, уполномоченный принимать соответствующие решения, не смог собрать кворум.

Новые решения властей

Токаев в четверг утром поручил создать специальную следственную группу для изучения причин беспорядков и привлечения виновных к ответственности, а также комиссии для оценки ущерба от событий последних дней.

Силовикам поручено "осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих", а региональным властям - "обеспечить достойную материальную поддержку" семей погибших полицейских и военных.

Продолжились и кадровые перестановки - председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам назначен Асет Иргалиев, ранее возглавлявший министерство национальной экономики.

В четверг во всем Казахстане приостановлена работа банков и фондовой биржи. Как пояснил пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов, это связано в том числе со сбоями в работе интернета.

Кроме того, из-за беспорядков в республике продлили каникулы - теперь школьники пойдут учиться 17 января, а у студентов второй семестр начнется 24-го.

В связи с действующим по всей стране режимом чрезвычайного положения в Казахстане временно отменили религиозные мероприятия и закрыли все храмы, сообщил государственный телеканал "Хабар-24".

Обстановка в республике

В результате массовых беспорядков в Казахстане, по последним данным Минздрава, пострадали больше 1 тыс. человек, почти 400 потребовалась госпитализация.

Позднее местные СМИ со ссылкой на комендатуру Алма-Аты сообщили, что в столкновениях в городе погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, причем двух из них нашли обезглавленным. В общей сложности, по информации комендатуры, пострадали свыше 350 силовиков.

Ночью в Алма-Ате началась антитеррористическая операция, утром корреспондент ТАСС сообщал об интенсивной стрельбе на площади перед сгоревшим зданием городской администрации.

Официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек заявила, что участники беспорядков ночью пытались штурмовать здание ведомства и ряд административных строений. По ее словам, "десятки нападавших ликвидированы".

На данный момент сообщений о крупных беспорядках в Алма-Ате или других городах не поступает. Обстановка в столице республики Нур-Султане остается спокойной.

При этом аэропорты Алма-Аты, Актобе и Актау не открылись утром. Иностранные авиакомпании продолжают отменять рейсы в Казахстан.