Кабмин Киргизии призвал население с пониманием отнестись к отправке военных в Казахстан

БИШКЕК, 6 января. /ТАСС/. Кабинет министров Киргизии призвал население республики с пониманием отнестись к решению руководства страны отправить в Казахстан в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военнослужащих республики. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении киргизского правительства.

"Кабинет министров обращается к народу Кыргызстана, ко всем общественно-политическим силам страны с призывом отнестись к данному решению с полным пониманием и ответственностью. Как близкий сосед и стратегический союзник Республики Казахстан Кыргызская Республика не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от ее законных властей, и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что "до последнего момента" были уверены в способности "народа и руководства Казахстана самостоятельно и без какого-либо вмешательства извне решить в соответствии с собственными национальными интересами все стоящие перед ними вопросы".

"Однако вчера поздно ночью в Бишкек поступило официальное обращение президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об оказании Кыргызской Республикой мер поддержки по обеспечению безопасности в рамках союзнических обязательств ОДКБ. В соответствии с уставом ОДКБ, уставом ООН и действующими двусторонними договорами о стратегическом партнерстве между нашими государствами, в результате интенсивных консультаций с государствами-партнерами, а также дополнительных личных переговоров с руководством братского государства президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым было принято решение об инициировании перед Жогорку Кенешем (парламентом) вопроса о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил с мандатом участия в миротворческой операции ОДКБ", - отмечает кабмин.

При этом, считают в Бишкеке, роль киргизских военнослужащих должна быть "строго ограничена охраной стратегических объектов и не включать в себя какое-либо взаимодействие с гражданским населением или обязанности по обеспечению общественного порядка".

Парламент Киргизии должен был рассмотреть вопрос отправки миротворцев в Казахстан 6 января, однако из-за отсутствия кворума заседание было перенесено на 7 января. В четверг в Бишкеке состоялся митинг против отправки киргизских военнослужащих в Казахстан, в котором приняли участие около 20 человек.