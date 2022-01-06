Лукашенко заявил, что события в Казахстане являются еще одним уроком для Белоруссии

"Для нас это урок. Еще один урок в том плане, что мы теперь поняли, что могло быть с нами (во время президентских выборов в 2020 году - прим. ТАСС). И дело даже не в том, что мы - мирные белорусы. Не белорусы бы решали вопросы в Беларуси", - сказал Лукашенко в четверг на совещании по вопросам реализации исторической политики.

Лукашенко призвал участников акций протеста в Казахстане к переговорам с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, отметив, что с ним можно найти общий язык.

"Я хочу просто обратиться от белорусов к этим - их бандитами кто-то называет, разные там люди, - протестующим. Я бы им просто сказал: "<...> Пошумели, покричали, хватит", - заявил Лукашенко в четверг на совещании по вопросам реализации исторической политики. - Надо договариваться, пока далеко не зашли". При этом он подчеркнул, что с "президентом Токаевым можно договориться, это нормальный человек, дипломат, очень умный, образованный человек".

Лукашенко считает, что казахстанцы должны понять, что "это их страна и другой у них не будет". "Перевернуть страну - дорого потом ее будет восстанавливать. И там противоречия между кланами, группами, дай бог, какие еще, надо будет договориться, - отметил он. - Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, а он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства", - сказал Лукашенко.