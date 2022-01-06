В Нур-Султане возобновился доступ к проводному интернету

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана несколько часов, в четверг снова возобновлен. При этом, как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

Выход в сеть в городе оказался заблокирован примерно в 04:00 по местному времени (01:00 мск), но сотовая связь функционировала относительно стабильно.

В среду проводной интернет также отсутствовал в Нур-Султане с 17:00 (14:00 мск) в течение порядка шести часов. С 23:00 (20:00) до 07:00 (04:00 мск) в столице действовал комендантский час.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.