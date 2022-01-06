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Кабмин Казахстана установил предельные цены на розничную реализацию сжиженного газа

© Станислав Красильников/ТАСС

Кабмин Казахстана установил предельные цены на розничную реализацию сжиженного газа

Спикер Сената Казахстана призвал объединиться вокруг президента для защиты государства
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