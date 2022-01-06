Спикер Сената Казахстана призвал объединиться вокруг президента для защиты государства

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Спикер Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал соотечественников объединиться вокруг президента республики для защиты независимости и государственности.

"Казахстанцам важно объединиться вокруг президента страны для защиты нашей независимости и государственности. Нельзя поддаваться провокациям. Нужно жестко пресекать любые преступные действия", - говорится в заявлении Ашимбаева, которое распространила в четверг пресс-служба Сената.

По его мнению, важно извлечь уроки из произошедших в некоторых соседних государствах событий, "которые нанесли колоссальный урон стабильности и экономическому развитию этих стран".