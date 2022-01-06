Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал события в Казахстане внешней гибридной агрессией

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Белоруссия оценивает происходящие в Казахстане события как внешнюю гибридную агрессию, которая ставит перед собой цель уничтожить законную власть в стране. Об этом заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"В настоящее время происходящее в этой стране можно назвать внешней гибридной агрессией. Ситуация развивается по уже привычному сценарию цветной революции, в результате чего неконституционными методами внешние и связанные с ними внутренние силы пытаются уничтожить законную власть", - цитирует заявление госсекретаря Совбеза агентство БелТА.

По словам Вольфовича, в Белоруссии считают необходимым "оказать помощь братскому народу Казахстана, не допустить эскалации ситуации, в том числе с направлением туда миротворческих сил". Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что решение о направлении белорусских военнослужащих не противоречит конституции и законам страны. "Правом принимать решение о направлении военнослужащих в миротворческие миссии наделен глава государства, оно принимается по согласованию с комиссиями парламента. Причем направление военнослужащих и иных лиц осуществляется с их личного согласия", - уточнил Вольфович.

Он обратил внимание, что Белоруссия должна неукоснительно следовать международным обязательствам в рамках ОДКБ.

"В частности, речь идет о Душанбинском соглашении 2007 года. Безусловно, о принятом решении будет проинформирован Совет Безопасности ООН", - сказал он. "В целом мы продолжаем рассчитывать, что ситуация будет стабилизирована при минимальном задействовании военного компонента", - заключил госсекретарь Совбеза Белоруссии.