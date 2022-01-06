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Советники лидеров ФРГ и Франции прокатились на санях по парку усадьбы Архангельское

Политикам провели короткую экскурсию и рассказали об истории усадьбы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российская сторона предложила перед переговорами с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком по деэскалации ситуации вокруг Украины в "нормандском формате" прокатиться на санях, запряженных лошадьми, дипломатическому советнику президента Франции Эмманюэлю Бонну и советнику канцлера ФРГ по внешней политике Йенсу Плётнеру.

После прогулки на санях высоким представителям предложили согреться чаем у очага, разожженного у одного из флигелей усадьбы.

Внутри их уже встретил Козак, после чего гостям провели короткую экскурсию и рассказали об истории усадьбы Архангельское. Затем они направились в зал переговоров.

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