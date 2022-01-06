Президент Киргизии призвал депутатов не препятствовать отправке военнослужащих в Казахстан

БИШКЕК, 6 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал депутатов Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) не препятствовать отправке киргизских военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности. Соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в "Фейсбуке".

"Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут и стрелять по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности", - заверил Жапаров.

В четверг парламент Киргизии из-за отсутствия кворума не смог рассмотреть вопрос отправки военнослужащих в Казахстан. Заседание перенесено на 7 января.