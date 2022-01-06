Лукашенко: аэропорты в Казахстане захватывали, чтобы не допустить переброски военных ОДКБ

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экстремисты захватывали аэропорты в Казахстане, чтобы не допустить переброски военных ОДКБ.

"Там все, что можно было спалить, спалили, захватили аэропорт, притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно, - сказал Лукашенко в четверг на совещании по вопросам реализации исторической политики, его слова приводит агентство БелТА. - Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и [других] стран ОДКБ". Он пояснил, что радикалам надо было аэропорты "взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там".

Лукашенко также сообщил, что консультации по ситуации в Казахстане шли всю ночь. "Вчера всю ночь шли консультации, в этом плане отслеживали ситуацию с [президентом РФ Владимиром]Путиным <...>, вели разговоры по несколько раз", - рассказал он.

Лукашенко заявил, что Казахстан отдать нельзя, как это было в случае с Украиной. "Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя <...>. Потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО", - сказал он.

Лукашенко заявил, что в поддержании порядка в Казахстане будет задействована миротворческая рота Вооруженных сил Белоруссии.

"Наши ребята будут из Минска вылетать. Наша миротворческая рота, та, что и должна работать в таких условиях", - сказал он.

Лукашенко сообщил, что в ходе консультаций с главами государств - членов ОДКБ он попросил президента РФ Владимира Путина предоставить самолеты для того, чтобы "технику перебросить и прочее". "Сейчас идет переброска войск", - отметил белорусский президент.