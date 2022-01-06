{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

В Казахстане сообщили, что ущерб от беспорядков превысил $90 млн

Национальная палата предпринимателей совместно с бизнес-ассоциациями во всех регионах проводит работу по сбору информации у предпринимателей о предполагаемом размере ущерба и формирует реестр пострадавших

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Примерный ущерб казахстанского бизнеса от беспорядков в стране предварительно оценивается в 40 млрд тенге (более $90 млн). Об этом сообщила в четверг Национальная палата предпринимателей "Атамекен".

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"По состоянию на 17:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) 6 января общая сумма ущерба пострадавшего в ходе беспорядков бизнеса составила, по приблизительным подсчетам, 40 млрд тенге, в Алматы - 39,5 млрд тенге ($89,8 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. При этом в "Атамекен" отметили, что оценить ущерб большинства арендаторов пока не представляется возможным, так как у предпринимателей нет доступа на объекты.

В настоящее время Национальная палата предпринимателей совместно с бизнес-ассоциациями во всех регионах проводит работу по сбору информации у предпринимателей о предполагаемом размере ущерба и формирует реестр пострадавших.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Протесты сторонников Трампа в США
Байден назвал вооруженным восстанием штурм Капитолия, совершенный 6 января 2021 года
Байден назвал вооруженным восстанием штурм Капитолия, совершенный 6 января 2021 года
Читать полностью