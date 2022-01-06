В Казахстане сообщили, что ущерб от беспорядков превысил $90 млн

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Примерный ущерб казахстанского бизнеса от беспорядков в стране предварительно оценивается в 40 млрд тенге (более $90 млн). Об этом сообщила в четверг Национальная палата предпринимателей "Атамекен".

"По состоянию на 17:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) 6 января общая сумма ущерба пострадавшего в ходе беспорядков бизнеса составила, по приблизительным подсчетам, 40 млрд тенге, в Алматы - 39,5 млрд тенге ($89,8 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. При этом в "Атамекен" отметили, что оценить ущерб большинства арендаторов пока не представляется возможным, так как у предпринимателей нет доступа на объекты.

В настоящее время Национальная палата предпринимателей совместно с бизнес-ассоциациями во всех регионах проводит работу по сбору информации у предпринимателей о предполагаемом размере ущерба и формирует реестр пострадавших.