Киргизия эвакуировала из Казахстана более 40 граждан республики и Российской Федерации

БИШКЕК, 6 января. /ТАСС/. Власти Киргизии вывезли с территории Казахстана более 40 своих граждан, граждан России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство республики.

"Сегодня, 6 января 2022 года, в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской Республики организована эвакуация граждан Кыргызстана, находящихся в данное время на территории Казахстана. Специально организованным автобусом приехало 20 граждан республики, в том числе дети, женщины. А также 20 граждан России, по одному гражданину Таджикистана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

В МИД заверили, что на постоянной основе отслеживают ситуацию в соседней стране и находятся на связи с "диаспоральными организациями". "Также будет продолжена работа по эвакуации граждан Кыргызстана через контрольно-пропускные пункты на границе", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным МИД, граждане Киргизии во время произошедших в Казахстане событий "не замечены в беспорядках, конфликтных ситуациях, также среди пострадавших от беспорядков граждане Кыргызстана не значатся".

Официальный Бишкек призвал находящихся в Казахстане соотечественников соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, "не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания".