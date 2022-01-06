Президент Эстонии предложил поставить Украине противотанковые ракеты Javelin

ТАЛЛИН, 6 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис выступил в четверг за поставку на Украину противотанковых ракет Javelin.

"Украинцы сами сказали, в чем нуждаются для укрепления своей безопасности, - сказал он в интервью агентству BNS. - Наша помощь [включая планируемые поставки ракет Javelin] основана на этом конкретно калькулированном решении и на поступившей нам просьбе. Американцы также готовятся передать украинцам противотанковые ракеты Javelin".

Карис добавил также, что в случае обострения противостояния НАТО и России Эстония может рассчитывать на дополнительную поддержку альянса, включая "углубление постоянного присутствия, учений и другой деятельности НАТО".

"НАТО также повысила бы готовность своих сил по быстрой переброске их сюда, - сказал он. - И если ситуация ухудшится, будут применяться планы обороны союзников. Конечно, невозможно говорить обо всем публично, но могу сказать, что учитываются разные ситуации, и для реагирования на них план есть всегда".

30 декабря начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет сообщил о планах предоставить Украине вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin и гаубицы калибра 122 мм. 21 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом сообщил, что страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную.

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков. 10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.