Байден назвал вооруженным восстанием штурм Капитолия, совершенный 6 января 2021 года

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонниками занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа был вооруженным восстанием. Об этом нынешний американский лидер Джо Байден заявил, выступая в четверг в стенах Конгресса с речью по случаю первой годовщины беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне.

"Это место (Капитолий - прим. ТАСС) подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание", - считает он.

Трамп попытался избежать мирной передачи власти сменщику, проиграв выборы главы государства в ноябре 2020 года, заявил Байден.

"Впервые в нашей истории президент не только проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, когда толпа, прибегнув к насилию, ворвалась в Капитолий. Однако они не добились своего. И в этот день поминовения мы должны гарантировать, что такая атака никогда, никогда не произойдет вновь", - сказал Байден, которому в ноябре 2020 года проиграл Трамп.