Эрдоган выразил надежду на скорейшее формирование нового правительства Казахстана

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с коллегами из Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым, Ильхамом Алиевым, Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщила канцелярия турецкого лидера, контакты проводились на основании того, что в настоящее время он является временным председателем Организации тюркских государств.

"В ходе переговоров с Токаевым он отметил, что внимательно следит за развитием событий в братском и дружественном Казахстане, выражает соболезнования родственникам погибших и желает выздоровления раненым. Президент Эрдоган выразил солидарность с Казахстаном и подчеркнул, что Организация тюркских государств также поддерживает Казахстан. Президент Эрдоган отметил, что в случае необходимости Турция готова обмениваться любыми техническими знаниями и опытом", - проинформировала канцелярия.

Эрдоган выразил уверенность, что Казахстан преодолеет проблемы путем диалога.

"Президент Эрдоган в ходе переговоров с президентами Азербайджана, Киргизии и Узбекистана Ильхамом Алиевым, Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиёевым подчеркнул, что стабильность и безопасность важны для региона, особенно для его соседей. Он выразил уверенность, что братский Казахстан преодолеет эту проблему посредством диалога", - говорится в распространенном канцелярией президента Турции заявлении.