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Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в республике

Глава американской дипломатии заявил о поддержке США конституционных институтов и свободы СМИ в Казахстане

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг в телефонном разговоре обсудил с и. о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в республике. Как отметила по итогам беседы пресс-служба Госдепа, глава американской дипломатии заявил о поддержке США конституционных институтов и свободы СМИ в Казахстане, призвал к мирному урегулированию ситуации.

"Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов и свободы СМИ, а также выступил за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека", - говорится в сообщении.

Помимо это, руководитель Госдепа также обсудил важность содействия стабильности в Европе, в том числе ситуацию с Украиной.

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