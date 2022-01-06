Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в республике

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг в телефонном разговоре обсудил с и. о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в республике. Как отметила по итогам беседы пресс-служба Госдепа, глава американской дипломатии заявил о поддержке США конституционных институтов и свободы СМИ в Казахстане, призвал к мирному урегулированию ситуации.

"Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов и свободы СМИ, а также выступил за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека", - говорится в сообщении.

Помимо это, руководитель Госдепа также обсудил важность содействия стабильности в Европе, в том числе ситуацию с Украиной.