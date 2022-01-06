Байден: Россия и Китай уверены, что дни демократии сочтены

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Россия и Китай "делают ставку" на то, что дни демократии сочтены. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден, выступая в четверг в стенах Конгресса США с речью по случаю первой годовщины беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне.

"Не заблуждайтесь на этот счет, мы живем в переломный момент истории - как внутри страны, так и за рубежом. Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией, между устремлениями большинства и алчностью меньшинства, между правом народа на самоопределение и своекорыстием автократии. Китай, Россия и другие страны - они делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Они действительно сказали мне, что демократия слишком медлительна, слишком увязла в разногласиях, чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся сложном мире. И они делают ставку на то, что Америка станет больше похожа на них и меньше на нас самих, - утверждал американский лидер. - Они делают ставку на то, что Америка - это место для автократа, диктатора, жесткого правителя. Я в это не верю. Мы не такие. Мы никогда не были такими. И это не то, кем мы когда-либо должны быть".

"Это не страна королей, диктаторов или самодержцев", - добавил Байден.

С аналогичным утверждением президент выступил и в декабре на открытии организуемого Вашингтоном в онлайн-формате "Саммита за демократию". На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что термин "демократическое государство" в современных реалиях утратил свой смысл, сегодня несущественно говорить о том, "кто теперь демократия, кто не демократия". Как отметил министр, на саммите в первую очередь были представлены страны, следующие в фарватере политики США, а также некоторые из тех, кто, имея собственное видение международного порядка, желает сохранить с Соединенными Штатами хорошие отношения.