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Протесты в Казахстане

Число погибших казахстанских силовиков возросло до 18

Пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Число сотрудников правоохранительных органов Казахстана, погибших в результате столкновений с участниками массовых беспорядков, возросло до 18. Об этом сообщили в четверг в Министерстве внутренних дел Казахстана.

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"Погибло 18 сотрудников силовых структур. Пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии", - приводит агентство Тенгриньюс в Telegram-канале данные МВД республики. За время пресечения беспорядков задержано 2 298 человек.

Ранее в комендатуре Алма-Аты сообщили, что в городе в результате столкновений погибли 13 сотрудников силовых структур.

В четверг казахстанские военнослужащие в Алма-Ате через громкоговорители потребовали от участников беспорядков покинуть площадь Республики и предупредили, что откроют огонь. После этого, как сообщил корреспондент ТАСС, началась стрельба. Очевидцы сообщают, что в результате есть погибшие.

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