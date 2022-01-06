Талибы заявили, что следят за ситуацией в Казахстане

КАИР, 6 января. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) внимательно следит за политическим кризисом в Казахстане и призывает власти страны и протестующих к диалогу. Соответствующее заявление опубликовано в четверг в Twitter на странице назначенного талибами пресс-секретаря афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи.

"Исламский эмират Афганистан" (используемое радикалами название государства) внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками в стране. В этой связи призываем правительство и протестующих решить существующие проблемы путем диалога и взаимопонимания", - подчеркивается в тексте.

Помимо этого, движение "Талибан", как отмечается в заявлении, "считает безопасность и политическую стабильность в регионе основным условием для развития экономики и торговли, а также для благополучной жизни людей".