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Протесты в Казахстане

В Кызылординской области Казахстана ведется контртеррористическая операция

Ранено около 168 человек

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Казахстанские силовики проводят контртеррористическую операцию в Кызылординской области, 168 человек ранено. Об этом в четверг сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на акима (главу) региона Гульшару Абдыкаликову.

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По данным в Telegram-канале телеканала, в результате беспорядков в Кызылординской области пострадало несколько административных зданий, среди которых здание акимата, филиал партии "Нур Отан" и здание суда.

Абдыкаликова сообщила, что на данный момент 168 человек получили ранения, 77 из них госпитализированы. Она призвала всех граждан соблюдать общественный порядок и покидать дома лишь в экстренных случаях.

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