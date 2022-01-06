Зачистка центра Алма-Аты и заморозка цен на топливо. Последние события в Казахстане

Спецоперация против участников беспорядков, которые накануне разгромили ряд важных административных зданий и аэропорт Алма-Аты, началась в среду вечером. По последним данным, задержано почти 2,3 тыс. человек.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации в республике на данный момент.

Еще днем власти удовлетворили изначальные требования протестующих и на полгода заморозили цены на сжиженный газ для автомобилей на уровне, на котором они находились до резкого подорожания в начале месяца.

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Силовики в четверг вечером полностью очистили от участников беспорядков площадь Республики в Алма-Ате, ставшей эпицентром беспорядков в Казахстане. По свидетельствам очевидцев, есть убитые и раненые, но официальных данных об этом пока не поступало.

Днем в четверг люди вновь стали собираться на площади Республики. Ближе к 16:00 мск (19:00 по местному времени) началась стрельба, и около 19:00 мск (22:00) власти объявили о полном освобождении площади. Очевидцы рассказывали ТАСС об убитых и раненых при разгоне толпы, но официальных данных о числе погибших и пострадавших пока нет.

Число жертв среди участников беспорядков может исчисляться десятками. В полиции Алма-Аты заявляли, что в ночь на четверг при отражении попыток штурма административных зданий были ликвидированы "десятки нападавших", а днем в ведомстве сообщили об отражении атаки на управление полиции Алмалинского района, в результате которой "террористы уничтожены".

За время беспорядков, по информации МВД Казахстана, погибли 18 силовиков, почти 750 получили ранения.

Ситуация в стране

В остальных частях Казахстана, по имеющимся данным, обстановка остается стабильной или стабилизируется. В частности, демонстранты покинули центральную площадь Актау - административного центра Мангистауской области, с которой начались акции протеста.

В МВД заявили о стабильной обстановке в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Позднее, однако, появились данные о контртеррористической операции в Кызылординской области, где пострадали почти 170 человек.

Государственный телеканал "Хабар-24" в течение дня сообщал об улучшении положения также в Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях, освобождении от участников беспорядков аэропорта в Актобе.

Тем временем в Казахстан прибыли первые подразделения из состава основных сил российских миротворцев, куда вошли части 45-й отдельной бригады специального назначения, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. От Белоруссии в республику направилась миротворческая рота воздушно-десантной бригады сил специальных операций, Таджикистан выделил батальон мобильных войск.

Иностранные авиакомпании при этом продолжают отменять полеты в Казахстан. "Аэрофлот" сообщил о приостановке продажи билетов на рейсы, запланированные в ближайшие две недели, а S7 до 23 января включительно не будет продавать билеты как на свои рейсы, так и на полеты в партнерстве с Air Astana.

Заморозка цен

Наряду с силовыми действиями правительство Казахстана пошло навстречу протестующим и на 180 дней заморозило цены на сжиженный газ для автомобилей на уровне от 50 до 75 тенге (от 11 до 17 центов) за литр в зависимости от региона. Власти также утвердили отсрочку на год перевода торговли этим топливом на электронные площадки. В начале месяца именно новый принцип реализации горючего привел к двукратному - с 50-60 до 100-120 тенге за литр - росту его стоимости.

Кроме того, власти заморозили цены на бензин и дизельное топливо, ввели мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, а также запретили вывоз за границу крупного и мелкого скота и овощей для стабилизации цен на продовольствие.

Реакция за рубежом

В МИД России заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как "инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства".

В четверг с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым связался ряд зарубежных лидеров - его турецкий коллега Тайип Эрдоган, президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Они выразили поддержку руководству республики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с и. о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди подтвердил поддержку Вашингтоном "конституционных институтов и свободы СМИ" и выступил "за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека", сообщили в Госдепартаменте.

В Евросоюзе выразили готовность помочь Нур-Султану в урегулировании кризиса. При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что оказанная республике помощь ОДКБ "приносит воспоминания о ситуациях, которых лучше избегать", а до этого в Брюсселе призвали миротворцев "соблюдать суверенитет и независимость Казахстана".