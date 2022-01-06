В США задержан, предположительно, незарегистрированный иноагент Египта

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Власти США задержали в Нью-Йорке Пьера Гиргиса, который, предположительно, действовал в качестве иностранного агента в пользу Египта без соответствующей регистрации. Об этом сообщил в четверг Минюст США.

По его данным, 39-летний Гиргис собирал информацию о политических противниках президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, а также использовал связи в правоохранительных органах, чтобы организовывать встречи египетских чиновников с американскими стражами порядка.

"Иностранные агенты должны регистрироваться по веской причине - они зачастую действуют в интересах своей родной страны и против интересов США. Мы полагаем, что господин Гиргис отправлял закрытую информацию в Египет с целью получения выгоды египетским правительством. Господин Гиргис нарушил наши законы, и мы должны привлечь его к ответственности", - заявил представитель ФБР Майкл Дрискол, который ведет это дело.

Как отмечает Минюст, Гиргису предъявлены обвинения по двум пунктам, ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.

В США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA). В соответствии с ним любое физическое или юридическое лицо, которое работает на территории США, представляя интересы иностранной стороны - правительства, политической партии, компании или какого-либо гражданина - и вовлечено в политическую деятельность, должно быть зарегистрировано в качестве иностранного агента.