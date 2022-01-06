Псаки: у США есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - сказала Псаки, призвав силы ОДКБ и правоохранительные органы соблюдать международные обязательства в области прав человека в республике.