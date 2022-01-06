Белый дом: отправка сил ОДКБ в Казахстан не влияет на переговоры РФ и США по безопасности

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Отправка Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) миротворческого контингента в Казахстан не повлияла на планы проведения Россией и США переговоров по безопасности, в том числе с участием НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет никаких изменений в запланированных трех сериях переговоров на следующей неделе", - подчеркнула официальный представитель американского лидера. Она отвечала на просьбу сообщить, сказалось ли направление ОДКБ своего контингента в Казахстан на планах проведения Москвой и Вашингтоном переговоров по безопасности.

10 января должны начаться российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.