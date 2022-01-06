В Иране заявили, что готовы нормализовать отношения с Саудовской Аравией в любой момент

БЕЙРУТ, 6 января . /ТАСС/. Иран ведет диалог с Саудовской Аравией, который носит позитивный и конструктивный характер. Об этом заявил в четверг в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera министр иностранных дел Исламской Республики Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Тегеран готов нормализовать отношения с Эр-Риядом в любой момент", - подчеркнул руководитель иранской дипломатии. Он сообщил, что результатом прошедших в конце 2021 года двусторонних контактов станет возвращение в ближайшее время в Джидду представителя Ирана при Организации исламского сотрудничества.

Абдоллахиян выразил также готовность "обсудить актуальные региональные проблемы в четырехстороннем формате с участием Ирана, Саудовской Аравии, Египта и Турции".

Переговоры в Вене

В интервью Al Jazeera глава иранского МИД отметил, что проходящий в Вене восьмой раунд консультаций с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе "вернул переговоры в правильное русло".

"Имеется хорошая возможность достичь соглашения, если западные партнеры проявят необходимую волю", - сказал Абдоллахиян. По его словам, Тегеран требует отмены санкций, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, добавил министр, "любое будущее соглашение должно гарантировать Ирану беспрепятственную продажу нефти и получение доходов".

Обмен посланиями с США

Иранский министр сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном в рамках возобновившихся консультаций в Вене происходит неформальный обмен посланиями. "Это делается с целью облегчения переговоров, - заявил он. - Мы слышим хорошие слова от американской стороны, но важно видеть и серьезные действия".

Касаясь израильских агрессивных угроз в адрес Тегерана, Абдоллахиян отметил, что "подобные заявления со стороны Израиля не новы, но он не в состоянии их реализовать".