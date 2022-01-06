Госдеп: законопроект против "Северного потока - 2" ослабит единство США с союзниками

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий американские власти ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", может ослабить единство США с союзниками. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать соответствующий законопроект сенатора-республиканца Теда Круза (от штата Техас), который, как ожидается, на следующей неделе будет рассматриваться в верхней палате Конгресса США.

"К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину. Мы обеспокоены тем, что принятие этого законопроекта только подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины. Администрация [США] работает с Конгрессом и европейскими партнерами над пакетом санкций, которые максимально увеличивают потенциальные издержки для России, если Москва продолжит агрессию против Украины. Данный законопроект этого не делает", - сказал дипломат.