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Протесты в Казахстане
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СМИ: в Алма-Ате возобновилась стрельба с наступлением вечера

Сообщается о столкновениях, которые происходят в районе площади Республики, отметил телеканал "Мир-24"
© Ерлан Джумаев/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Стрельба возобновилась в Алма-Ате с наступлением вечера. Об этом сообщил в четверг телеканал "Мир-24".

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По его информации, очевидцы сообщают о столкновениях, которые происходят в районе площади Республики.

Военные при помощи громкоговорителя требуют покинуть улицы. Кроме того, всем жителям на телефоны приходят СМС-сообщения, напоминающие о комендантском часе, сообщил телеканал.

Ранее в четверг корреспондент ТАСС сообщил с места событий, что военные полностью зачистили площадь Республики в Алма-Ате. По его информации, многие зачинщики беспорядков разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы, однако большое количество военных и техники оставалось на площади.

В ночь на четверг комендатура Алма-Аты заявила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе.

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