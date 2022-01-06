СМИ: в Алма-Ате возобновилась стрельба с наступлением вечера

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Стрельба возобновилась в Алма-Ате с наступлением вечера. Об этом сообщил в четверг телеканал "Мир-24" .

По его информации, очевидцы сообщают о столкновениях, которые происходят в районе площади Республики.

Военные при помощи громкоговорителя требуют покинуть улицы. Кроме того, всем жителям на телефоны приходят СМС-сообщения, напоминающие о комендантском часе, сообщил телеканал.

Ранее в четверг корреспондент ТАСС сообщил с места событий, что военные полностью зачистили площадь Республики в Алма-Ате. По его информации, многие зачинщики беспорядков разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы, однако большое количество военных и техники оставалось на площади.

В ночь на четверг комендатура Алма-Аты заявила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе.