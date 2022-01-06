В Госдепе заявили, что сделка с Ираном по атому может обесцениться из-за действий Тегерана

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Дальнейшие переговоры о возвращении к взаимному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вскоре могут потерять смысл из-за действий Тегерана. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Говоря о ходе консультаций в Вене, он отметил, что "времени осталось мало". "Если мы вскоре не достигнем понимания относительно возвращения к взаимному соблюдению, ускоряющиеся шаги Ирана в ядерной сфере обесценят те преимущества, которые давал СВПД, и нам придется рассмотреть иные возможности для дальнейших действий", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США. "Речь идет о неделях, а не о месяцах", - подчеркнул Прайс.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.