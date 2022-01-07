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Протесты в Казахстане

Прокуратура Казахстана начала сбор следов преступлений на фоне массовых беспорядков

Ведомство попросило население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана проводят сбор следов преступлений, связанных с организацией массовых беспорядков, участием в них и совершением актов терроризма. Об этом в пятницу сообщил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана Ризабек Ожаров в эфире телеканала "Хабар-24".

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"В настоящее время проводится сбор и фиксация следов преступлений, в этой связи просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений", - сказал он.

Ранее в четверг телеканал "Хабар-24" сообщил со ссылкой на прокуратуру, что в Казахстане заведены уголовные дела в связи с массовыми беспорядками, начато досудебное расследование актов терроризма, виновные понесут наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Телеканал уточнил, что для расследования дел по поручению президента в стране создана межведомственная следственная оперативная группа, в ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, Комитета национальной безопасности и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

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