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Протесты в Казахстане

В США заявили, что готовы содействовать Казахстану в решении вызвавших протесты проблем

При этом Вашингтон не хочет выступать с предписаниями, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Администрация США готова к оказанию помощи Казахстану в решении политических и экономических проблем, которые, по мнению Вашингтона, вызвали протесты в стране. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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"Мы считаем, что правительство Казахстана сможет решить проблемы, которые выразились во время этих протестов, и надеемся на это", - сказал он. По версии представителя внешнеполитического ведомства, речь идет о проблемах, которые "по своей сути являются экономическими и политическими".

"В том, что касается наших рекомендаций, мы бы не хотели выступать с предписаниями", - добавил Прайс. "Если мы можем помочь Казахстану в решении этих проблем, США готовы сделать это", - сказал он. Прайс пояснил, что США, в частности, могли бы содействовать в решении "проблемы коррупции".

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