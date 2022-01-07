Источник: несколько стран запросили 10 января обсуждение в СБ ООН ракетного пуска КНДР

ООН, 7 января. /ТАСС/. Делегации ряда западных стран запросили проведение в Совете Безопасности ООН 10 января консультаций в связи с сообщениями о запуске КНДР гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в Совбезе.

"Да, запрос поступил", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС также рассказал о возможности проведения обсуждений данной темы 10 января, однако дата еще не подтверждена.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР 5 января провела испытания гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что она пролетела около 700 км и поразила заданную цель. По данным Минобороны Японии, ракета упала в Японское море.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда страна осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.