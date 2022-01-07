Блинкен: США модернизируют союз с Японией и крепят координацию с другими союзниками в АТР

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты модернизируют свой альянс с Японией, а также укрепляют координацию действий с другими союзниками и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая в четверг американо-японские переговоры в формате "два плюс два", в которых принимают участие руководители внешнеполитических и военных ведомств обеих стран.

По словам Блинкена, США и Япония работают "в полном партнерстве" над тем, чтобы "укрепить и модернизировать" свой альянс, совместить свои стратегии, наметить "общие цели", гарантировать, что Вашингтон и Токио выделяют ресурсы, необходимые для достижения таковых.

"Мы работаем над обеспечением более тесной координации [действий] с другими союзниками и партнерами, вливаем новую энергию в Quad вместе с Индией и Австралией, углубляем трехсторонние связи США, Японии и Республики Корея. Это имеет решающее значение для того, чтобы заниматься вызовами, которые ни одна из наших стран не способна эффективно преодолеть в одиночку, будь то пандемия или что-то другое вроде экономического принуждения [со стороны других государств]", - подчеркнул Блинкен.

Кроме того, отметил он, США теперь более активно ведут совместную военную подготовку с союзниками в АТР. "Наши вооруженные силы [теперь] в большей степени ведут совместную подготовку и осуществляют развертывания. В связи с этим наши силы совершенствуют способность проводить сложные совместные операции", - сказал Блинкен.

О противостоянии с Россией и Китаем

Американо-японский альянс имеет важность для Соединенных Штатов в том числе из-за противостояния с Россией и Китаем, заявил Блинкен.

С точки зрения Блинкена, американо-японский альянс никогда не был более важен, чем сейчас, для обеспечения "свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов". "И он, по крайней мере, с моей точки зрения, никогда не был прочнее", - сказал он.

При этом он обрушился с критикой на Россию и Китай. "Китай и Россия продолжают нарушать международные нормы - на суше и море, в космосе, киберпространстве. Провокационные действия Пекина обостряют напряженность в Тайваньском проливе и в Восточно-Китайском море. Наращивание военных сил Москвы на границах с Украиной и все более жесткая риторика не только угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины, но и миру и стабильности в Европе. Кроме того, Пекин и Москва углубляют свое военное сотрудничество", - утверждал Блинкен.

О сотрудничестве в научно-технической сфере

США и Япония намерены активизировать сотрудничество в научно-технической сфере, оно будет направлено, в частности, на противодействие угрозам, касающимся гиперзвукового оружия, заявил госсекретарь.

По словам Блинкена, стороны намерены подписать договоренности, касающиеся расходов Токио на содержание военных баз США на пятилетний период. Как подчеркнул глава Госдепартамента, это позволит "повысить боеготовность и операционную совместимость". "И мы даем старт новому соглашению по научным исследованиям и разработкам, которое облегчит для наших ученых, инженеров и руководителей проектов сотрудничество по новым вызовам в сфере обороны - от противодействия угрозам, касающимся гиперзвука, до развития потенциала базирования в космосе", - добавил Блинкен.

"Когда сочетаются сильные качества японских и американских исследователей, мы можем опередить в соперничестве и инновациях любого", - полагает госсекретарь США.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.