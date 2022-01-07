Блинкен заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Реализуемые властями КНДР ракетная и ядерная программы представляют собой постоянную угрозу, недавний запуск это только подтвердил. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая в четверг американо-японские переговоры в формате "два плюс два", в которых принимают участие руководители внешнеполитических и военных ведомств обеих стран.

"Между тем противоправные ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу. И мы снова убедились в этом на нынешней неделе, когда состоялся последний запуск", - отметил шеф американской дипломатии.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. Между тем японский министр обороны Нобуо Киси сообщил журналистам, что КНДР испытала баллистическую ракету нового типа, ее запуски ранее не проводились. По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море. Как отмечает телеканал NHK, место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.