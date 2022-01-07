Куба заявила, что санкции США не заставят страну отказаться от защиты своего суверенитета

ГАВАНА, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил в четверг, что новые санкции Вашингтона в отношении представителей властей республики не смогут заставить Гавану отказаться от защиты своего суверенитета.

"Правительство США сохраняет дурную привычку пытаться навязать свою волю другим правительствам с помощью односторонних принудительных мер. Заявление, сделанное сегодня [в четверг] госсекретарем [США Энтони Блинкеном], не меняет ни на йоту решимости Кубы в защите своих суверенных прав", - написал дипломат в Twitter.

Ранее в четверг американская администрация запретила въезд в США восьми должностным лицам Кубы, которые, по версии Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека и репрессиям. По версии Госдепартамента, они "причастны к попыткам заставить кубинцев замолчать путем репрессий, необоснованного задержания и вынесения суровых приговоров к тюремному заключению".

В июле прошлого года в нескольких кубинских городах произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент республики Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.