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Куба заявила, что санкции США не заставят страну отказаться от защиты своего суверенитета

Вашингтон сохраняет дурную привычку пытаться навязать свою волю другим правительствам, отметил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья

ГАВАНА, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил в четверг, что новые санкции Вашингтона в отношении представителей властей республики не смогут заставить Гавану отказаться от защиты своего суверенитета.

"Правительство США сохраняет дурную привычку пытаться навязать свою волю другим правительствам с помощью односторонних принудительных мер. Заявление, сделанное сегодня [в четверг] госсекретарем [США Энтони Блинкеном], не меняет ни на йоту решимости Кубы в защите своих суверенных прав", - написал дипломат в Twitter.

Ранее в четверг американская администрация запретила въезд в США восьми должностным лицам Кубы, которые, по версии Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека и репрессиям. По версии Госдепартамента, они "причастны к попыткам заставить кубинцев замолчать путем репрессий, необоснованного задержания и вынесения суровых приговоров к тюремному заключению".

В июле прошлого года в нескольких кубинских городах произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент республики Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.

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