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Протесты в Казахстане

В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету

При этом подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в Нур-Султане с вечера четверга на фоне беспорядков в стране, в пятницу снова возобновлен. При этом, как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

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Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 19:40 (16:40 мск), при этом сотовая связь функционировала относительно стабильно.

В среду подключение к проводному интернету также отсутствовало в Нур-Султане с 17:00 (14:00 мск) в течение порядка шести часов. С 23:00 (20:00) до 07:00 (04:00 мск) в городе действует комендантский час.

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