США и Япония обвинили Китай в дестабилизации АТР

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Власти США и Япония считают, что действия Китая угрожают стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Вашингтон и Токио готовы совместно реагировать на такие шаги. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил в четверг Госдепартамент по итогам американо-японских переговоров в формате "два плюс два", в которых приняли участие руководители внешнеполитических и военных ведомств обеих стран.

"Министры выразили обеспокоенность тем, что продолжающиеся усилия Китая по подрыву основанного на правилах порядка представляют политические, экономические, военные и технологические вызовы для региона и всего мира. Они заявили о готовности совместно работать с целью сдерживания и при необходимости реагирования на действия, которые дестабилизируют ситуацию в регионе", - говорится в документе.

Представители США и Японии выразили намерение "активизировать обмен информацией, в том числе путем усилий по сбору и анализу информации о действиях, направленных на принуждение, которые подрывают мир и стабильность в регионе". "Министры также выразили озабоченность действиями Китая в Восточно-Китайском море, которые ведут к дальнейшему подрыву мира и стабильности в регионе", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что стороны выступают против якобы осуществляемых Китаем "милитаризации и действий по принуждению в Южно-Китайском море".

"Министры выразили серьезные опасения относительно проблем с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и Гонконге", - говорится в документе. США и Япония также "подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвали к мирному разрешению проблем между островом и материком".

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной 2021 года США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия Китаем ответных мер.