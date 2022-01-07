СМИ: в Казахстане ликвидировали 26 участников беспорядков

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Казахстане ликвидировали 26 участников беспорядков, более 3 тыс. человек задержаны. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на МВД республики.

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"Всего задержаны более 3 тыс. преступников, ликвидированы 26, еще 18 вооруженных террористов ранены", - заявили в эфире телеканала. По данным МВД, 18 правоохранителей погибли, 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.

Все здания городских и районных администраций, а также отделений полиции в республике взяты под контроль, отметил телеканал.