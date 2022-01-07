Токаев заявил, что конституционный порядок восстановили во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, местные власти контролируют ситуацию. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства по итогам заседания контртеррористического штаба.

"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - заявил Токаев.

На заседании также выступили с докладами исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности. "Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка. Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов", - пояснили в пресс-службе.

Президент Казахстана также отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.