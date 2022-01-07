На территории Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов на территории республики в связи с происходящими беспорядками. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

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"По республике реализуются мероприятия в рамках введенного чрезвычайного положения. Все акиматы (администрации регионов) освобождены и взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлены 70 круглосуточных блокпостов", - говорится в сообщении.

По данным МВД, 26 вооруженных преступников ликвидированы, 18 ранены. "В Алма-Ате силами правоохранительных органов, вооруженных сил осуществляется охрана общественного порядка, объектов стратегического значения, зачистка улиц", - пояснили в пресс-службе.